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Общество

Чуйский облсуд оставил на свободе мужчин, избивших посетителей кафе

Чуйский областной суд оставил под домашним арестом мужчин, подозреваемых в массовом избиении жителей села Кен-Булун. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, ранее прокуратура обжаловала решение Иссык-Атинского районного суда о столь мягкой мере пресечения.

«Гособвинение написало апелляционную жалобу на постановление первой инстанции. Прокуроры указали, что дело имеет широкий общественный резонанс, кроме того, подозреваемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Они обвиняются в совершении тяжкого преступления. Несмотря на это, суд отпустил их под домашний арест», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, 14 июня в селе Кен Булун двое мужчин избили местных жителей. Иссык-Атинский районный суд отпустил их под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157296/
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