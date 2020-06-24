Два детских сада закрыты на карантин. У сотрудников коронавирус

Детские сады № 35 и 37 закрыты на карантин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в структуре образования по Октябрьскому району два работника с коронавирусом с районного отдела образования уже поправились, трое еще лечатся. В Свердловском районе из сада № 35 одна сотрудница на лечении, она не работает. В Ленинском отделе образования COVID-19 заразились бухгалтер и сотрудница сада № 37, учреждения закрыты на карантин.

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Кроме того, в Ленинском акимиате у двоих работников диагностировали коронавирус: у замакима по ЖКХ, у другого заместителя близкий родственник заболел, и они на изоляции.

В Первомайском акимиате неуточненный анализ у одного сотрудника соцотдела, официально COVID-19 еще не подтвержден. В Свердловском акимиате заболевшая ранее работница уже выздоровела.

Сотрудник КП «Бишкектеплоэнерго», ранее заболевший, уже выздоровел. Его сын, водитель троллейбуса, тоже выздоровел, в обеих структурах больше заболевших нет.

В Бишкекасфальтсервисе ранее заболела работница, она на лечении, остальные сотрудники аппарата на домашнем карантине.

В ПЭУ «Бишкекводоканал» два работника заразились COVID-19, 47 человек отправлены на домашний карантин как контактные.