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Общество

В Кыргызстане будут производить маски по европейскому стандарту

Открылся цех по производству одноразовых медицинских масок на территории свободной экономической зоны «Бишкек». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что в церемонии запуска производства приняла участие вице-премьер-министр Аида Исмаилова. Она отметила, что в условиях пандемии из-за закрытия границ и сокращения импорта развитие отечественного производства приобрело еще большую актуальность. Правительство приветствует отечественные инвестиции в развитие экономики, стимулирование экспорта нашей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, особенно на рынок Евразийского экономического союза.

На начальной стадии производства создано 25 рабочих мест, в дальнейшем планируется расширение производства с увеличением штата сотрудников и ассортимента выпускаемой продукции.

«Хочу пожелать предприятию занять достойную нишу среди надежных производителей качественной продукции, расширения производства и успехов на благо нашей страны», — подчеркнула Аида Исмаилова.

Предприниматели для запуска цеха приобрели и установили современное оборудование по производству медицинских масок стоимостью $160 тысяч. Предполагаемый объем производства — до 50-60 тысяч штук в сутки. Маски соответствуют европейскому стандарту EN149:2001 по типу FRR1. Особенностью производства являются полная автоматизация, включая автоматическую паковку и фасовку продукции, а также автоматическую стерилизацию масок.

«Основной задачей проекта является обеспечение населения страны качественными и доступными по цене медицинскими одноразовыми масками. Планируется также запустить производство респираторов № 95 по стандарту FFP3», — заключили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157267/
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