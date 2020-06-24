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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Таласской области усилили санитарные меры

В Таласской области введены ограничения по работе рынков и магазинов. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства Марат Мураталиев.

По его словам, рынки теперь работают только по воскресеньям. Работа магазинов ограничена до 22.00.

«Я сам контролирую. Ранее они функционировали в разные дни, сейчас только в воскресенье. Работу магазинов мы ограничили для того, чтобы люди не выходили из дома по ночам. На въезде и выезде из области установлены санитарные посты, а также дезинфекционные тоннели», — сказал Марат Мураталиев.

Он добавил, что на въезде в регион сотрудники ГРС регистрируют каждого, кто посещает область.

За весь период по стране зарегистрировано 3 тысячи 726 случаев заражения COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 82.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157244/
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