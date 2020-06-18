Житель Кош-Добо провел той. У гостьи, она медсестра, обнаружили коронавирус

У сотрудников поликлиники Московского района подтвердился коронавирус после посещения свадьбы в селе Кош-Добо Беловодского айыл окмоту. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, медсестра местной поликлиники тоже была на этом торжестве.

«Житель села женил сына 9 июня. В течение пяти дней он проводил той. Местные власти не приняли никаких мер, хотя они все знали о гуляньях, потому что чиновники сами являются соседями. На тое были жены некоторых местных чиновников. После тоя у одной из гостей — медсестры поликлиники — подтвердился коронавирус. 11 июня некоторые из побывавших на свадьбе сдавали анализ. Но многие контактные с медсестрой лица отказались от сдачи теста. Все они теперь ходят по селу», — рассказали обеспокоенные сельчане.

По словам заместителя айыл окмоту Кенеша Сыдыгалиева, в мероприятии участвовало до 50 человек, поэтому не препятствовали организатору. «Мы ходили, провели беседу с хозяином тоя. Они женили сына. Гостей было не много», — сказал он.

Директор ЦСМ Камиля Будайчиева подтвердила выявление коронавирусной инфекции у сотрудницы медучреждения. «Да, наша медсестра Айчурок Койкеева посетила той своего брата. Но она не знала, что заражена. После выявления инфекции у нашего фельдшера мы провели массовое обследование работников 7-8 июня. Результаты получили 9 июня. У Айчурок Койкеевой анализ оказался положительным. Мы сразу же поехали к ней и забрали с тоя, где она сидела с 12 женщинами», — отметила она.

По словам директора поликлиники, у 16 контактных лиц взяли анализ, в том числе у участников тоя, но ни у одного не подтвердился коронавирус.

Всего заражены 15 медиков ЦСМ.