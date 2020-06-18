Нурболот Усенбаев: Нужны исключительные меры для нераспространения COVID-19

«На сегодня должны быть предприняты исключительные меры для предупреждения заражения коронавирусом населения и возникновения эпидемиологических осложнений», — заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из вновь выявленных 95 случаев 57 — из числа контактных лиц, 4 — завоз инфекции из-за границы и 36 — источник инфекции не установлен.

«По этим случаям продолжается эпидемиологическое расследование. Но очень сложно стало определять место и условия передачи инфекции. Поэтому мы еще раз призываем всех соблюдать правила социального дистанцирования, личной гигиены и масочный режим», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

За весь период в Кыргызстане выявлено 2 тысячи 657 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 933.