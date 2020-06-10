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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Доказывать свою невиновность приходится самим обвиняемым

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

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Суд перешел к прениям сторон. Один из обвиняемых по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» гендиректор подрядной компании Кубатбек Шаршекеев отметил, что ему приходится доказывать свою невиновность. 

«Мне приходится доказывать, что я не верблюд. Мне говорят, что я то директор компании «АльтоГрупп» (которая начинала строить учебное заведение), то заместитель директора, то учредитель. Но свидетели выступали в суде, говорили, что я не имею никакого отношения к строительству. Суд первой инстанции не смог доказать дружбу с Кулматовым. В итоге сказали, что я управляющий фирмы и нанес ущерб государству. Но поднимите документы компании, покажите, что я управляющий, должны быть мои подписи, свидетельские показания... Сторона обвинения должна была доказать, что я строил. Это не было сделано», — рассказал он.

«Каким образом я нанес ущерб, если я никем не являюсь в этой компании?» — спросил Кубатбек Шаршекеев.

Ранее Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155444/
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