Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело

За неправильную раздачу гуманитарной помощи в Бишкеке в МТУ № 19 возбуждено уголовное дело. Об этом на заседании постоянной комисии БГК по местному самоуправлению сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.
Он отметил, что начальника МТУ-19 сняли с должности. Балбак Тулобаев согласился, что с раздачей помощи возникали сложности, и в итоге кто-то получил пакеты с продуктами питания несколько раз, а кто-то вообще ничего.
«Есть такие люди. Мы не успели всем раздать, но за нами контроль со всех сторон: ГКНБ, МВД. Сейчас один начальник МТУ и два-три квартальных дают показания по итогам проверки. Но я могу сказать, что 95 процентов гуманитарной помощи мы раздали справедливо», — сказал он.