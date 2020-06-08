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Общество

Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело

За неправильную раздачу гуманитарной помощи в Бишкеке в МТУ № 19 возбуждено уголовное дело. Об этом на заседании постоянной комисии БГК по местному самоуправлению сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

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Он отметил, что начальника МТУ-19 сняли с должности. Балбак Тулобаев согласился, что с раздачей помощи возникали сложности, и в итоге кто-то получил пакеты с продуктами питания несколько раз, а кто-то вообще ничего.

«Есть такие люди. Мы не успели всем раздать, но за нами контроль со всех сторон: ГКНБ, МВД. Сейчас один начальник МТУ и два-три квартальных дают показания по итогам проверки. Но я могу сказать, что 95 процентов гуманитарной помощи мы раздали справедливо», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155198/
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