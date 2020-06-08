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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Жители Соха просят Шавката Мирзиеева открыть коридор и вернуть родник Чечме

Жители Сохского района Узбекистана обратились к Шавкату Мирзиееву с требованием открыть коридор через Кыргызстан и вернуть родник в селе Чечме. Видео митинга опубликовали в социальной сети.

Сельчане отмечают, что родник в Чечме принадлежит им, и просят его вернуть.

«Кроме этого, надо вернуть земли, которые наши жители продали кыргызам, откройте коридор. Чтобы выйти из анклава, мы на посту вынуждены платить деньги», — подчеркивают они.

Жители также требуют отставки хокима Ферганской области Шухрата Ганиева. «Шухрат Ганиев сказал, что мы можем уйти отсюда. Кто мы? Такое отношение к нам только потому, что мы таджики», — возмущены митингующие.

Напомним, что 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155144/
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