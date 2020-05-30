Продажа частот. Дастана Догоева допросили в Военной прокуратуре

Главу Государственного комитета информационных технологий и связи Дастана Догоева допросили в Военной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что следователи допросили Догоева в качестве свидетеля по делу о незаконной продаже частот.

Сам Дастан Догоев отказался комментировать ситуацию.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.