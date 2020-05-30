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Общество

МУК дал пояснения по поводу диплома Мухаммедкалыя Абылгазиева

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев был выпускником первого потока очной магистратуры Международного университета Кыргызстана. Об этом сообщает администрация Академического консорциума МУК.

Уточняется, что его зачислили на очное отделение магистратуры в 1995 году, обучение он закончил в 1997-м.

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«Хотели бы уточнить, что обучение в очной магистратуре проходило в вечернее время, в то время как бакалавриат обучался в дневное. В архиве университета имеются бухгалтерские документы об оплате контрактного обучения, а также приказ и рапорт о переводе студента Мухаммедкалыя Абылгазиева на второй курс магистратуры, а также документ с утвержденными темами магистерских диссертаций. Глава правительства защитил диссертацию по теме: «Экономический анализ операций банка с ценными бумагами».

Отмечается, что в 1995 году в Международном университете Кыргызстана уже действовала Болонская система двухуровневой подготовки студентов.

Напомним, пользователь Facebook Айбек Хакимов задался вопросом, каким образом Мухаммедкалый Абылгазиев получил диплом Международного университета Кыргызстана, если не оканчивал его. Позже пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сказал 24.kg, что премьер обучался в данном вузе на магистратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154197/
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