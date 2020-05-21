В детском отделении Центра онкологии коронавирус выявили у пациентов и врачей

В детском отделении Национального центра онкологии и гематологии коронавирус выявлен у 14 человек. Об этом 24.kg сообщил его директор Эрнис Тилеков.

По его словам, положительный анализ вышел у врача, двух медицинских сестер, восьми пациентов и у троих ухаживающих родителей.

«Решено перепрофилировать отделение для больных коронавирусом. Остальных контактных пациентов, врачей, у кого вышли отрицательные анализы, перевели на второй и третий этаж. Корпус уже на казарменном режиме, но работает. К счастью, ни у кого клинических проявлений заболевания нет», — сказал он.

Эрнис Тилеков добавил, что теперь госпитализировать пациентов будут только после ПЦР-анализа. «Это крайние меры, но заболевание может протекать в бессимптомной форме, мы не можем рисковать», — добавил он.

Ранее стало известно, что у жительницы Панфиловского района, которая ухаживала в отделении за внучкой, после выписки выявили коронавирус.