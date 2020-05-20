Коронавирус и паломники. Журналисты расследовали, почему не сработали алгоритмы

Factcheck.kg провел расследование, почему не сработали алгоритмы Минздрава и заразившиеся коронавирусом паломники из Саудовской Аравии оказались источником распространения болезни в Кыргызстане. Именно у них были зафиксированы первые случаи заражения в стране.

Как отмечает издание, 27 февраля Саудовская Аравия перестала выдавать визы. Последние упоминания о вылете паломников датируются 25 февраля (анализ социальных сетей). При этом прямого авиарейса в Саудовскую Аравию нет. Турфирмы предлагают полеты Бишкек — Стамбул (Турция), Бишкек — Дубай (ОАЭ), Бишкек — Шарджа (ОАЭ) и Ош — Кувейт. Соответственно, возвращались паломники теми же рейсами.

После начала пандемии правительство и Министерство здравоохранения разработали алгоритмы по недопущению коронавируса в КР. Государства мира, где выявлены случаи заболевания, разделили на три категории.

Список категорий стран в марте дополняли лишь два раза: 3 и 11 марта (в силу вступил 14 марта).

С 3 по 14 марта государства, откуда прилетели паломники, такие как Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, входили в третью группу (Турция в ней отсутствует). По словам бывшего вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, все граждане, приехавшие из этих стран, при пересечении государственной границы Кыргызской Республики будут находиться в обсервации в течение трех дней. Однако в официальном документе Минздрава указано, что граждане могут передвигаться, но должны быть на постоянной связи с работниками ПМСП.

О трехдневной обсервации или домашнем карантине в документе не говорится.

«Пассажиры, прилетевшие из Турции и ОАЭ 12 и 13 марта, сообщили, что первый звонок им поступил лишь 16 марта. Все опрошенные ответили, что по прилету у пассажиров взяли анкетные данные и измерили температуру, в некоторых рейсах брали мазок из носа. Первые контакты с пассажирами были произведены лишь на 4-5-й день после прилета», — подчеркивает издание.

При этом, поясняет Factcheck.kg, алгоритм с разделением государств на три категории придуман не в Кыргызстане. Минздрав КР отмечал, что алгоритм действий разработан согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения.

Официальные лица делали несколько заявлений по паломникам из Саудовской Аравии как до выявления заражения, так и после.

Первую информацию о трудностях с возвращением паломников МИД распространил 13 марта. Тогда в ведомстве заявили, что удалось вернуть 651 паломника, они находятся под домашним наблюдением. А уже через пять дней, 18 марта, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о первых выявленных зараженных коронавирусом. «Подтвердились три случая заражения. Это граждане, вернувшиеся из Саудовской Аравии 12 марта. Все 135 пассажиров, прибывшие тем рейсом, были изолированы», — сказал он.

На следующий день бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев уточнил, что прилетело 144 человека, 142 человека изолированы, двое выехали. «Мы взяли анализы у всех этих людей, и из них только три положительных», — заметил он.

Издание добавило, что 30 апреля в ответ на вопрос депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной уже новый министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов ответил, что на тот момент Саудовская Аравия не входила в список стран, приезжающих из которой необходимо было проверять.

«Следовательно, слова представителя МИД и апрельское заявление министра здравоохранения противоречат друг другу. Более того, паломники прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть в любом случае рейс должен был быть проверен. Министр здравоохранения солгал, что пассажиров того рейса не было необходимости проверять», — отмечает Factcheck.kg.

В расследовании говорится, что первый зараженный коронавирусом в Саудовской Аравии был обнаружен 2 марта. Но паломники возвращались транзитными рейсами через Кувейт, два города ОАЭ и Стамбул. Всего прибыло, по подсчетам издания, 68 рейсов. Максимальная вместимость самолетов — 180 пассажиров.

В республику могли вернуться более 12 тысяч пассажиров. Все они входят в группу возможных контактов с паломниками.

«После выявления коронавируса у паломников выяснилось, что условия домашнего карантина они не соблюдали. Некоторые из них по возвращении устроили ажы той. Так, в Баткене собрали на праздник 230 человек. Среагировали 16 марта, когда у больного подскочила температура. Результаты были озвучены 18 марта», — подчеркивает Factcheck.kg.

Таким образом, журналисты издания пришли к выводу, что алгоритмы Министерства здравоохранения по третьей категории стран не исполнялись и оказались неэффективными для недопущения распространения коронавируса в республике. Периодичность включения государств в категории не соответствовала динамике распространения коронавируса в мире. Заявления чиновников по алгоритму для пассажиров третьей категории стран не соответствовали инструкции, прописанной в приказе Минздрава, где не указан домашний карантин.