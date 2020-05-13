Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч ПЦР-тестов из Беларуси

Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч полных наборов ПЦР-тестов из Беларуси. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме В Кыргызстане есть запас для проведения 45 тысяч исследований на COVID-19

По его словам, может показаться, что это большой объем. Однако в связи с расширением лабораторного тестирования населения, закупать тесты продолжат.

«Китай передал Кыргызстану 100 тысяч ПЦР-тестов — это хороший жест добрососедских отношений. Первые наборы мы получали из России, поэтому смогли протестировать и выявить первые случаи коронавируса в Кыргызстане. ПЦР-тесты в небольшом объеме поступали из Турции», — рассказал замминистра здравоохранения.

В Кыргызстане COVID-19 зарегистрирован у 1 тысячи 44 человека. Вылечились — 726.