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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч ПЦР-тестов из Беларуси

Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч полных наборов ПЦР-тестов из Беларуси. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, может показаться, что это большой объем. Однако в связи с расширением лабораторного тестирования населения, закупать тесты продолжат.

«Китай передал Кыргызстану 100 тысяч ПЦР-тестов — это хороший жест добрососедских отношений. Первые наборы мы получали из России, поэтому смогли протестировать и выявить первые случаи коронавируса в Кыргызстане. ПЦР-тесты в небольшом объеме поступали из Турции», — рассказал замминистра здравоохранения.

В Кыргызстане COVID-19 зарегистрирован у 1 тысячи 44 человека. Вылечились — 726.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152641/
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