Как советница мэра устроила разнос журналисту, но получила ответ от голодающих

Журналисты 24.kg посетили жилмассивы Бишкека и рассказали, как местные жители голодают и сетуют на нехватку продуктов. После репортажа в редакцию стали обращаться обитатели других новостроек с аналогичными проблемами: до штаба помощи не дозвониться, продуктовых наборов от государства хватает не всем, кормить детей нечем.

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Отреагировала на публикацию и советница столичного мэра Гуля Алмамбетова. Она заявила, что репортаж носит необъективный характер, и предложила еще раз проехать в те же жилмассивы, чтобы вместе выслушать людей.

По словам чиновницы муниципалитета на общественных началах, в новостройках никто не голодает, жители обеспечены продуктами, а журналисты все врут. Показать свою «правду» вместе с советницей мэра также отправились глава Свердловской райадминистрации Мурат Осмонов и начальник МТУ № 21 Бакыт Сулайманбеков.

Как выразились чиновники, новая публикация нужна, чтобы спасти репутацию их руководства, в том числе Азиза Суракматова.

По дороге все трое принялись убеждать меня, что мы с Русланом Харизовым все неверно поняли. По прибытии Гуля Алмамбетова устроила мне и местным жителям форменную очную ставку. Но от последних советница мэра, аким района и глава МТУ услышали вовсе не то, что хотели.

«Столичная мэрия продолжает помогать многодетным и малоимущим семьям, людям с инвалидностью и пенсионерам. Объединив силы муниципалитета, благотворительных фондов, бизнеса и частные пожертвования, мы увеличили объем помощи малоимущим семьям», — указано в пресс-релизе, который после первой публикации прислала Гуля Алмамбетова.

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Однако глава Свердловского района Мурат Осмонов признался, что предоставляемой помощи не хватает на всех нуждающихся, список которых растет каждый день.

Ежедневно на номера горячей линии поступают тысячи звонков. Те, кто получил помощь в начале объявленного режима ЧП, обращаются повторно, поскольку многие остались без работы или вынужденно вышли в неоплачиваемый отпуск и уже второй месяц не получают зарплату. Купить продукты не на что.

Мы согласны с мнением, что 100 процентов нуждающихся не охватили. Мурат Осмонов

«Но правительство скоро даст еще продуктовые пакеты, и мы очень надеемся, что покроем всех нуждающихся, которые состоят в списках. Сегодня это около 7 тысяч семей», — сообщил он.

Особо Гулю Алмамбетову возмутили в публикации слова квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, которая рассказала журналистам о том, что сокращает списки нуждающихся из новостроек.

«Это категорически не так! В видеоинтервью Жыпара Арстанбекова рассказывает про «ограничения», но, к сожалению, не уточнила, что 300 продуктовых корзин — по 100 на каждый квартал — выделено в тот день, когда велась съемка», — сказала советница Азиза Суракматова.

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Отметим, что Жыпара Арстанбекова рассказала 24.kg, что за все время действия режима ЧП только 500 семей жилмассива «Ак-Бата» получили продуктовые наборы. Остальные остались ни с чем.

«В моем квартале шесть улиц. Только на одной проживает 85 семей. Если разделить полученную помощь по 100 на квартал, то получат только 12-13 семей. После такой раздачи остальные остаются без ничего. Потом приходят жители и жалуются на квартальных», — говорила она.

В мэрии утверждают, что по состоянию на 11 мая в жилмассиве «Ак-Бата» помощь получили 1 тысяча 204 человека.

Сами жители рассказали редакции, что только после репортажей в СМИ в новостройки «Ак-Бата» и «Ак-Жар» привезли и раздали помощь.

Обещают в муниципалитете помочь и героям репортажа из жилмассивов «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо». «Надо лишь подать заявку квартальной, в МТУ и районный штаб» — такой совет дали им чиновники.

Отметим, что упомянутые жители новостроек ранее многократно обращались в штаб помощи и мэрию. Но их просто игнорировали.

По данным муниципалитета, в «Мурас-Ордо» помощь получила 781 семья. Однако в этом жилмассиве проживает около 6 тысяч человек.

В «Калыс-Ордо» продуктовые наборы раздали 1 тысяче 190 семьям, проживает здесь 8 тысяч 90 человек.

«По линии благотворительных фондов также в этих двух жилмассивах дополнительно поддержано около 1 тысячи человек», — рапортует советница мэра Гуля Алмамбетова.

Жителю новостройки «Келечек», который нуждается в лекарствах, Рахатбеку Джээнбаеву советница Азиза Суракматова пообещала помочь лично. «Я вам отправлю лекарства», — сказала чиновница. Мы уточнили — пока не передала. Некогда, наверное.

В жилмассиве «Ак-Жар» в присутствии чиновников мэрии и журналиста показательно раздали гуманитарную помощь от государства на 1 тысячу 800 семей. Но пакеты получили только постоянно проживающие в новостройке. Квартирантам не дали. Последние наперебой кинулись рассказывать о своих проблемах. В основном это многодетные матери.

Жительница новостройки, мать пятерых детей, рассказала, что в айыл окмоту ее не приняли. «У меня пятеро детей. В семье работает только муж. Я перенесла много операций, поэтому сейчас не могу работать. Гумпомощь ни от кого еще не получала. Дети все маленькие. Пошла в айыл окмоту: меня прогнали, сказав, что я не голодаю еще», — говорит она.

«Мне сказали, что сегодняшняя помощь мне не положена, потому что я квартирантка. Выдают только постоянно проживающим», — возмущается и другая жительница новостройки.

Еще одна многодетная мать и вдова пожаловалась координатору новостройки «Ак-Жар» Суйунбаю Мурзаканову: ей тоже продуктовый пакет не достался.

«Я живу на центральной улице. Мы даже не слышим о гуманитарной помощи. Я вдова. У этой женищины (показывает на другую жительницу. — Прим. 24.kg) тоже пятеро детей. Я вам про центральную улицу рассказываю. Мы за время ЧП, кроме 16 мешков муки на всех, ничего не получали», — сказала она.

«Первую помощь, которую мы получили от государства, раздали всем семьям жилмассива. Вторую получили все, кроме квартирантов», — ответил Суйунбай Мурзаканов.

Чиновники поделили жителей новостроек на постоянных и квартирантов. На два сорта, получается?

По словам квартального, в новостройках «Ак-Жар» и «Адилет» проживают 2 тысячи 520 семей. Помощь получили 1 тысяча 800, остальным не хватило.

«До карантина в «Ак-Жаре» официально были зарегистрированы только 20 квартирантов. Во время карантина, как грибы после дождя, появились 539 семей. В «Ак-Жаре» нет ни одного человека, который не получил помощь. Наша цель — передать нуждающемуся, независимо от того, кто ее оказывает», — утверждает квартальный.

Данные мэрии Бишкекана на 10 мая:

— из Фонда госматрезервов получено 6 тысяч мешков муки;

— из республиканского штаба получено 1 тысяча 2 мешка муки;

— по линии правительства получено 33 тысячи 287 мешков муки;

— от благотворительных фондов и бизнеса получено 23 тысячи 556 мешков муки.

Сколько продуктовых наборов для раздачи малоимущим получил муниципалитет:

— из местного бюджета — 16 тысяч 727;

— от бизнесменов — 23 тысячи 556;

— от арабских фондов — 11 тысяч.

В мэрии заверяют, что все заявки будут обязательно выполнены, и сетуют, что на фасовку уходит много времени.