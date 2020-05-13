Как советница мэра устроила разнос журналисту, но получила ответ от голодающих

Журналисты 24.kg посетили жилмассивы Бишкека и рассказали, как местные жители голодают и сетуют на нехватку продуктов. После репортажа в редакцию стали обращаться обитатели других новостроек с аналогичными проблемами: до штаба помощи не дозвониться, продуктовых наборов от государства хватает не всем, кормить детей нечем.
Отреагировала на публикацию и советница столичного мэра Гуля Алмамбетова. Она заявила, что репортаж носит необъективный характер, и предложила еще раз проехать в те же жилмассивы, чтобы вместе выслушать людей.
По словам чиновницы муниципалитета на общественных началах, в новостройках никто не голодает, жители обеспечены продуктами, а журналисты все врут. Показать свою «правду» вместе с советницей мэра также отправились глава Свердловской райадминистрации Мурат Осмонов и начальник МТУ № 21 Бакыт Сулайманбеков.
Как выразились чиновники, новая публикация нужна, чтобы спасти репутацию их руководства, в том числе Азиза Суракматова.
По дороге все трое принялись убеждать меня, что мы с Русланом Харизовым все неверно поняли. По прибытии Гуля Алмамбетова устроила мне и местным жителям форменную очную ставку. Но от последних советница мэра, аким района и глава МТУ услышали вовсе не то, что хотели.
«Столичная мэрия продолжает помогать многодетным и малоимущим семьям, людям с инвалидностью и пенсионерам. Объединив силы муниципалитета, благотворительных фондов, бизнеса и частные пожертвования, мы увеличили объем помощи малоимущим семьям», — указано в пресс-релизе, который после первой публикации прислала Гуля Алмамбетова.
Ежедневно на номера горячей линии поступают тысячи звонков. Те, кто получил помощь в начале объявленного режима ЧП, обращаются повторно, поскольку многие остались без работы или вынужденно вышли в неоплачиваемый отпуск и уже второй месяц не получают зарплату. Купить продукты не на что.
Мы согласны с мнением, что 100 процентов нуждающихся не охватили.Мурат Осмонов
«Но правительство скоро даст еще продуктовые пакеты, и мы очень надеемся, что покроем всех нуждающихся, которые состоят в списках. Сегодня это около 7 тысяч семей», — сообщил он.
Особо Гулю Алмамбетову возмутили в публикации слова квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, которая рассказала журналистам о том, что сокращает списки нуждающихся из новостроек.
«Это категорически не так! В видеоинтервью Жыпара Арстанбекова рассказывает про «ограничения», но, к сожалению, не уточнила, что 300 продуктовых корзин — по 100 на каждый квартал — выделено в тот день, когда велась съемка», — сказала советница Азиза Суракматова.
Отметим, что Жыпара Арстанбекова рассказала 24.kg, что за все время действия режима ЧП только 500 семей жилмассива «Ак-Бата» получили продуктовые наборы. Остальные остались ни с чем.
«В моем квартале шесть улиц. Только на одной проживает 85 семей. Если разделить полученную помощь по 100 на квартал, то получат только 12-13 семей. После такой раздачи остальные остаются без ничего. Потом приходят жители и жалуются на квартальных», — говорила она.
В мэрии утверждают, что по состоянию на 11 мая в жилмассиве «Ак-Бата» помощь получили 1 тысяча 204 человека.
Сами жители рассказали редакции, что только после репортажей в СМИ в новостройки «Ак-Бата» и «Ак-Жар» привезли и раздали помощь.
Обещают в муниципалитете помочь и героям репортажа из жилмассивов «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо». «Надо лишь подать заявку квартальной, в МТУ и районный штаб» — такой совет дали им чиновники.
Отметим, что упомянутые жители новостроек ранее многократно обращались в штаб помощи и мэрию. Но их просто игнорировали.
По данным муниципалитета, в «Мурас-Ордо» помощь получила 781 семья. Однако в этом жилмассиве проживает около 6 тысяч человек.
В «Калыс-Ордо» продуктовые наборы раздали 1 тысяче 190 семьям, проживает здесь 8 тысяч 90 человек.
«По линии благотворительных фондов также в этих двух жилмассивах дополнительно поддержано около 1 тысячи человек», — рапортует советница мэра Гуля Алмамбетова.
Жителю новостройки «Келечек», который нуждается в лекарствах, Рахатбеку Джээнбаеву советница Азиза Суракматова пообещала помочь лично. «Я вам отправлю лекарства», — сказала чиновница. Мы уточнили — пока не передала. Некогда, наверное.
В жилмассиве «Ак-Жар» в присутствии чиновников мэрии и журналиста показательно раздали гуманитарную помощь от государства на 1 тысячу 800 семей. Но пакеты получили только постоянно проживающие в новостройке. Квартирантам не дали. Последние наперебой кинулись рассказывать о своих проблемах. В основном это многодетные матери.
Жительница новостройки, мать пятерых детей, рассказала, что в айыл окмоту ее не приняли. «У меня пятеро детей. В семье работает только муж. Я перенесла много операций, поэтому сейчас не могу работать. Гумпомощь ни от кого еще не получала. Дети все маленькие. Пошла в айыл окмоту: меня прогнали, сказав, что я не голодаю еще», — говорит она.
«Мне сказали, что сегодняшняя помощь мне не положена, потому что я квартирантка. Выдают только постоянно проживающим», — возмущается и другая жительница новостройки.
Еще одна многодетная мать и вдова пожаловалась координатору новостройки «Ак-Жар» Суйунбаю Мурзаканову: ей тоже продуктовый пакет не достался.
«Я живу на центральной улице. Мы даже не слышим о гуманитарной помощи. Я вдова. У этой женищины (показывает на другую жительницу. — Прим. 24.kg) тоже пятеро детей. Я вам про центральную улицу рассказываю. Мы за время ЧП, кроме 16 мешков муки на всех, ничего не получали», — сказала она.
«Первую помощь, которую мы получили от государства, раздали всем семьям жилмассива. Вторую получили все, кроме квартирантов», — ответил Суйунбай Мурзаканов.
Чиновники поделили жителей новостроек на постоянных и квартирантов. На два сорта, получается?
По словам квартального, в новостройках «Ак-Жар» и «Адилет» проживают 2 тысячи 520 семей. Помощь получили 1 тысяча 800, остальным не хватило.
«До карантина в «Ак-Жаре» официально были зарегистрированы только 20 квартирантов. Во время карантина, как грибы после дождя, появились 539 семей. В «Ак-Жаре» нет ни одного человека, который не получил помощь. Наша цель — передать нуждающемуся, независимо от того, кто ее оказывает», — утверждает квартальный.
Данные мэрии Бишкекана на 10 мая:
— из Фонда госматрезервов получено 6 тысяч мешков муки;
— из республиканского штаба получено 1 тысяча 2 мешка муки;
— по линии правительства получено 33 тысячи 287 мешков муки;
— от благотворительных фондов и бизнеса получено 23 тысячи 556 мешков муки.
Сколько продуктовых наборов для раздачи малоимущим получил муниципалитет:
— из местного бюджета — 16 тысяч 727;
— от бизнесменов — 23 тысячи 556;
— от арабских фондов — 11 тысяч.
В мэрии заверяют, что все заявки будут обязательно выполнены, и сетуют, что на фасовку уходит много времени.