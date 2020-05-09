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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. В Баткен вылетели вице-премьер и медики

В Баткенскую область вылетел военно-транспортный самолет, на борту которого вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, медицинская бригада Минздрава и военные врачи ГПС КР. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что на месте инцидента в местности Чек находится председатель Погранслужбы Уларбек Шаршеев.

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек Баткенской области характеризуется как относительно стабильная», — сообщили в ГПС.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152302/
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