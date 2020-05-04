Кыргызстан признает Нагорный Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджана

Кыргызстан поддерживает четыре резолюции Совета безопасности ООН от 1993 года, признавая Нагорный Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджанской Республики. Об этом заявил временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Бакыт Юсупов в интервью AZERTAG.

Как отметил Бакыт Юсупов, республика выступает за урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха мирными средствами и дипломатическими методами на основе принципов и норм международного права.

«Двустороннее сотрудничество Кыргызстана с Азербайджаном традиционно базируется на обоюдном стремлении сторон к развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества. К этому следует добавить, что в последние годы внешняя политика КР имеет характер активного продвижения своих интересов в мире, в том числе и в регионе Южного Кавказа. В данном направлении стал особенно заметен серьезный прогресс в укреплении кыргызско-азербайджанских отношений», — сказал он.

Как отмечается, общая динамика развития двусторонних отношений дополняется взаимной поддержкой двух стран на международных площадках, в том числе в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, СНГ, ОИС, ОЭС... При этом позиции Кыргызстана и Азербайджана совпадают по актуальным вопросам международной повестки дня.

Бакыт Юсупов особо отметил важность состоявшегося 10 апреля нынешнего года чрезвычайного саммита глав ССТГ в формате видеоконференции, где были рассмотрены вопросы усиления сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Все инициативы сторон были включены в итоговый документ саммита — Бакинскую декларацию, которая должна стать политической платформой реализации достигнутых договоренностей, которые сформированы на принципах добрососедства и взаимовыручки.