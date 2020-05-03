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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За ненадлежащее распределение гумпомощи возбуждено уголовное дело

В Бишкеке имеются факты ненадлежащего распределения гуманитарной помощи. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

«Мы знаем, кто в каком квартале нуждается в помощи. Есть телефоны горячей линии. Иногда операторы действительно не поднимают трубку, поскольку в этот момент разговаривают с другим звонившим. Есть случаи, когда некоторым людям раздают гумпомощь по два-три раза. Но это многодетные, ветераны войны. В некоторых моментах неправильно раздали гумпомощь. Ведется расследование, возбуждено дело», — сказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151786/
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