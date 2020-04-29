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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы, застрявшие на границе с Казахстаном, просят о помощи президента

Граждане Кыргызстана, находящиеся в российском городе Соль-Илецке (Оренбургская область), обратились за помощью к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Как рассказала 24.kg Мария Бурховецкая, она написала уже несколько писем и отправила их на электронную почту, указанную на сайте главы государства. Однако ни на одно из них чиновники аппарата президента не ответили.

«Вчера мы в очередной раз связывались с нашим МИД. Нам сказали, что обратились к казахской стороне, но соседнее государство не желает пропускать наших граждан. У меня там муж застрял и не может вернуться домой, другие соотечественники. Среди них женщины и дети. Почему другие страны вывозят своих граждан? А у нас постоянно какие-то проблемы, препятствия. Из Усть-Каменогорска вывезли же кыргызстанцев, прибывших из государств Юго-Восточной Азии. Чем мы хуже? Люди живут в машинах в приграничной зоне уже полтора месяца. В МИД нам каждый раз говорят, что пытаются решить, планируют, разбираются. Издевательство какое-то. Мой муж — единственный кормилец в семье. У нас маленький ребенок», — сказала кыргызстанка.

В посольстве КР в России 24.kg заявили, что переговоры с Казахстаном ведутся ежедневно. Но проезд пока невозможен из-за закрытия границ, железнодорожного и авиасообщения. 

Казахстан продлил режим ЧП до 11 мая. В Кыргызстане в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области режим ЧП будет действовать, согласно решению Совбеза, до 10 мая
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151350/
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