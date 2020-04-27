Три причины заражения медиков коронавирусом назвал врач из Польши

«Существует совокупность нескольких факторов, приводящих к заболеванию медсотрудников COVID-19», — сказал на брифинге руководитель группы польских медицинских специалистов Михал Мадейски.

По его словам, это три основных фактора, которые хорошо известны во всем мире и в Кыргызстане в том числе.

«Первый — медработники в целом оказались не готовы к ведению больных с инфекцией, которую называем COVID-19. В начале это были непонятные случаи. Второй — ошибки в применении средств индивидуальной защиты. Многие из нас не имели знаний или были не подготовлены, как правильно использовать СИЗ, и допускали некоторые ошибки, которые приводили к тому, что доктора могли заразиться. Третье — поведение медработников. Мы должны были минимизировать контакты, если работали с COVID-положительными больными», — отметил он.

В Кыргызстане на сегодня 183 зараженных медработника.