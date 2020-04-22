Кыргызстан поднялся на одну позицию в рейтинге свободы прессы

Кыргызстан поднялся на одну позицию в мировом рейтинге свободы прессы и занимает 82-е место. Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ».

В докладе отмечается, что плюрализм кыргызских СМИ является исключительным в Центральной Азии, но поляризация кыргызского общества отражается как в самих СМИ, так и в среде журналистов.

Хотя репрессии против СМИ, предшествовавшие президентским выборам 2017 года, давно закончились, журналистские расследования все еще затруднены доступом к информации и подвергаются многочисленным преследованиям, включая физическое насилие, кибератаки и допросы. Из доклада «Репортеров без границ»

«Откровения о коррупции все еще могут быть очень опасными для независимых журналистов и СМИ, как это было видно в деле Матраимова», — говорится в документе.

В организации также подчеркивают: высокие требования за нанесение ущерба являются еще одной причиной того, что журналистам в стране не хватает безопасности. Отмечается необходимость законодательного ограничения этих сумм.

«По-прежнему существует значительная самоцензура по таким вопросам, как межэтнические отношения. Некоторые виды ненавистнических высказываний по-прежнему наказываются, но борьба с «экстремизмом» иногда используется в качестве основания для необоснованных преследований пользователей социальных сетей», — поясняется в докладе.

Кроме того, в докладе отмечено улучшение ситуации со свободой СМИ в Узбекистане. Республика поднялась на четыре пункта, обогнав Казахстан, 156-е и 157-е места соответственно. Таджикистан расположился на 161-й строчке, Туркменистан — на 179-й из 180. Обе страны находятся в так называемой черной зоне — государства с наихудшим положением в области независимости прессы.

Россия, как и в прошлом году, находится на 149-м месте. Лидером рейтинга четвертый год подряд становится Норвегия. За ней следует Финляндия. Третье место у Дании.