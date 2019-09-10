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Общество

Десятку стран с самой жесткой цензурой СМИ возглавила Эритрея

Эритрея заняла первое место в списке из 10 стран с самой жесткой цензурой СМИ. Об этом говорится в докладе Комитета по защите журналистов.

Эритрея — государство в Восточной Африке на побережье Красного моря.

На втором месте в списке стран с жесткой цензурой находится КНДР (Северная Корея), на третьем — Туркменистан.

За ними следуют Саудовская Аравия и Китай. На шестом месте — Вьетнам. Также в десятку вошли Иран, Экваториальная Гвинея, Беларусь и Куба.

Отмечено, что список составлялся на основании исследования тактик властей «для ограничения свободы прессы»: тюремные заключения, репрессивные законы, слежка за журналистами и ограничение доступа в интернет и социальные сети.

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Сотрудники комитета оценивали страны и по наличию глушения зарубежных вещаний, блокировке иностранных корреспондентов, слежке за журналистами со стороны властей и ограничению на их передвижение.

Среди критериев есть также требования получения лицензии для ведения журналистской деятельности, ограничения на электронную запись и распространение, целевые хакерские или троллинговые кампании.
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