«Репортеры без границ»: в рейтинге свободы прессы Кыргызстан на 83-м месте

Кыргызстан занял 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы. Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ».

«Улучшается, но может стать еще лучше», — такую оценку дала неправительственная организация Кыргызстану, отметив, что в стране имеется исключительный плюрализм кыргызских СМИ среди стран Центральной Азии.

Согласно данным организации за 2019 год, лидирующие позиции заняли, как и прежде, европейские страны — Норвегия, Финляндия и Швеция.

Казахстан в рейтинге занял 158-е место, Таджикистан — 161-е и Узбекистан на 160-м, а Россия на 149-м месте по свободе слова.

В аналогичном рейтинге в прошлом году Кыргызстан был на 98-м месте.

В последних строчках оказались Вьетнам, КНР, Эритерия, Северная Корея. На 180-м месте — Туркменистан.

«Правительство Туркменистана контролирует все средства массовой информации, и не многие пользователи могут получить доступ к интернету с высокой цензурой. Преследования в отношении журналистов, которые тайно работают на зарубежные СМИ, продолжают расти. В последние годы несколько из этих представителей СМИ были арестованы, подвергнуты пыткам, физическим нападениям или вынужденно прекратили работу», — сообщает организация.