09:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Репортеры без границ»: в рейтинге свободы прессы Кыргызстан на 83-м месте

Кыргызстан занял 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы. Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ».

«Улучшается, но может стать еще лучше», — такую оценку дала неправительственная организация Кыргызстану, отметив, что в стране имеется исключительный плюрализм кыргызских СМИ среди стран Центральной Азии.

Согласно данным организации за 2019 год, лидирующие позиции заняли, как и прежде, европейские страны — Норвегия, Финляндия и Швеция.

Казахстан в рейтинге занял 158-е место, Таджикистан — 161-е и Узбекистан на 160-м, а Россия на 149-м месте по свободе слова.

В аналогичном рейтинге в прошлом году Кыргызстан был на 98-м месте.

В последних строчках оказались Вьетнам, КНР, Эритерия, Северная Корея. На 180-м месте — Туркменистан.

«Правительство Туркменистана контролирует все средства массовой информации, и не многие пользователи могут получить доступ к интернету с высокой цензурой. Преследования в отношении журналистов, которые тайно работают на зарубежные СМИ, продолжают расти. В последние годы несколько из этих представителей СМИ были арестованы, подвергнуты пыткам, физическим нападениям или вынужденно прекратили работу», — сообщает организация.
Ссылка:
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 требуют активисты от МВД
Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова
Кыргызстан поднялся на 29 позиций в рейтинге почтовых служб
В парламенте говорят об аресте администратора страницы БеспределKG
Игорь Шестаков: В Кыргызстане СМИ превратились в способ заработка
Медиаэксперт: СМИ не должны забывать, что свобода слова — это ответственность
Интернет в Кыргызстане вновь признали частично свободным
Десятку стран с самой жесткой цензурой СМИ возглавила Эритрея
Ситуация с «Апрелем». ОБСЕ призывает власти Кыргызстана сохранять свободу слова
Арлем Дезир: Нельзя блокировать медиа только потому, что не нравится мнение СМИ
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и&nbsp;иск Матраимовых к&nbsp;СМИ Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и иск Матраимовых к СМИ
Бизнес
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
18 декабря, среда
09:48
Восемь грузовых вагонов сошли с рельс в Кыргызстане Восемь грузовых вагонов сошли с рельс в Кыргызстане
09:32
Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане составил 35,8 процента
09:25
В России мужчину, убившего кыргызстанца, приговорили к девяти годам тюрьмы
09:15
Кыргызстанцев не обследуют в Казахстане после скандала с продажей органов
09:09
Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 требуют активисты от МВД