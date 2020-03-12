Госдеп США: Произвол и безнаказанность остаются проблемами в Кыргызстане

Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека в Кыргызстане за 2019 год.

В нем отмечаются как текущие достижения республики в области прав человека, так и основные проблемы КР в данной сфере:

применение пыток и произвольные аресты сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности;

суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

политзаключенные;

значительные проблемы с независимостью судебной власти;

жесткие ограничения на свободу слова, прессы и интернета, в том числе блокировка сайтов и уголовно наказуемая клевета;

коррупционные деяния;

торговля людьми;

преступления, связанные с насилием или угрозами насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ);

использование принудительного детского труда.

Как подчеркивается в докладе, хотя правительство страны и предпринимало шаги по расследованию, судебному преследованию или наказанию должностных лиц, совершивших нарушения прав человека, особенно тех, кто причастен к коррупционной деятельности, официальная безнаказанность оставалась проблемой.

Несмотря на законодательный запрет пыток и других форм жестокого обращения и наказания, в тюрьмах республики продолжалось физическое насилие, включая бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Госдеп США

Произвол со стороны правоохранителей оставался проблемой, особенно во время досудебного содержания под стражей. В течение года НПО сообщали, что суды регулярно включали в доказательства показания, предположительно вызванные пытками.

Условия содержания в тюрьмах были суровыми, а иногда и опасными для жизни из-за нехватки продовольствия и лекарств, некачественного медицинского обслуживания, отсутствия отопления и плохого обращения.

Хотя Конституция и законы республики предусматривают независимую судебную систему, судьи подвержены влиянию и коррупции. Госдепартамент США

Многочисленные источники, в том числе НПО, адвокаты, государственные чиновники и частные лица, утверждали, что некоторые судьи платили взятки, чтобы получить должности. Многие адвокаты заявили, что судьи повсеместно берут взятки.

Что касается свободы слова, как отмечается в докладе, кабмин в целом уважал право на свободу выражения мнений, в том числе для прессы.

Руководители НПО и правозащитники признали более спокойную обстановку в прессе при администрации Сооронбая Жээнбекова, подчеркнув явное снижение количества исков о клевете против независимых СМИ и отзыв исков, возбужденных при прежней администрации.

Как и в предыдущие годы, некоторые журналисты сообщали о запугивании, связанном с освещением деликатных тем, таких как межэтнические отношения, религиозный экстремизм или рост национализма. Госдеп США

Как поясняется в докладе, на протяжении последних лет правительство, спецслужбы и олигархи пытались помешать независимым СМИ свободно работать в государстве, в то время как правительство продолжило жесткий контроль над новостями на государственном телевидении.

Госдеп США отметил неспособность кабмина Кыргызстана эффективно реализовать закон об уголовном наказании должностных лиц, осужденных за коррупцию.

«Чиновники часто безнаказанно занимались коррупционными действиями. Гражданское общество и СМИ заявляли о многочисленных случаях коррупции в правительстве в течение года. Практика сотрудников правоохранительных органов всех уровней, берущих взятки во избежание расследования или судебного преследования, является серьезной проблемой», — говорится в докладе.

Как и в предыдущие годы, насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему остается серьезной, но еще недостаточно освещенной проблемой. Госдепартамент США

Многие женщины не сообщали о преступлениях против них из-за психологического давления, экономической зависимости, культурных традиций, боязни стигмы и безразличия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Что касается жестокого обращения с детьми, согласно сообщениям НПО и ООН, в республике продолжало происходить жестокое обращение с детьми, включая избиения, детский труд и коммерческую сексуальную эксплуатацию мальчиков и девочек.