В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116

В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, большая часть из них в Бишкеке. В столице зарегистрировали новых семь случаев.

«В Ошской области зарегистрировали четыре случая заражения медиков коронавирусом. Факторы заражения разные. В частности, это контакт с больными людьми или контакт с людьми, которые находятся под медицинским наблюдением», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в стране зарегистрировали 489 случаев коронавируса. Из них 116 — у врачей.