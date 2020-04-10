В Кыргызстане экспресс-тест на коронавирус проводят контактным лицам

Экспресс-тестирование на коронавирус проводят контактным лицам. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в ведомстве знают, что тесты дают погрешность до 30 процентов.

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«Мы их используем для тестирования контактных лиц. Если экспресс-тест покажет положительный результат, то мы делаем ПЦР-анализ», — сказал Мадамин Каратаев.

Он добавил, что в первое время не хватало реагентов для проведения ПЦР-тестов. Но сегодня они есть. «Мы будем больше делать акцент на ПЦР-тесты», — отметил замминистра.

По его словам, с 5 февраля на исследования поступило более 22 тысяч 554 анализов, проведено 20 тысяч 575.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.