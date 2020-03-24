Опустевшие мегаполисы: города в США сняли на видео с дронов

Ситуация с коронавирусом во всем мире обостряется, особенно в США — страна вышла на третье место по числу заболевших.

Во всех штатах Америки стараются максимально усилить меры по борьбе с коронавирусом: закрыли многие магазины, кафе и спортзалы, людей перевели на удаленную работу и почти треть населения находится на карантине.

Издание The Washington Post показало на кадрах с дрона, как во время пандемии выглядит Лос-Анджелес.

Из-за всех проблем с коронавирусом люди стараются не выходить из дома, поэтому даже в крупных городах США улицы почти полностью опустели.

The Boston Globe с помощью дрона показало опустевший Бостон.