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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Опустевшие мегаполисы: города в США сняли на видео с дронов

Фото YouTube. Скриншот видео The Washington Post

Ситуация с коронавирусом во всем мире обостряется, особенно в США — страна вышла на третье место по числу заболевших.

Во всех штатах Америки стараются максимально усилить меры по борьбе с коронавирусом: закрыли многие магазины, кафе и спортзалы, людей перевели на удаленную работу и почти треть населения находится на карантине.

Издание The Washington Post показало на кадрах с дрона, как во время пандемии выглядит Лос-Анджелес.

Из-за всех проблем с коронавирусом люди стараются не выходить из дома, поэтому даже в крупных городах США улицы почти полностью опустели.

The Boston Globe с помощью дрона показало опустевший Бостон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147775/
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