У кыргызстанца в Пакистане выявили коронавирус. В штабе проверяют информацию

У гражданина Кыргызстана, находящегося в Исламабаде, анализы на коронавирус дали положительный результат. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пакистанский журналист Омар Р.Крейши.

«У члена движения «Таблиги Джамаат» — гражданина Кыргызстана, находящегося в мечети под Исламабадом, анализы на коронавирус дали положительный результат. Местные чиновники сказали, что власти мечети знали, что он заражен, ничего не сделали, чтобы помешать ему контактировать с другими людьми», — написал журналист.

A member of the Tablighi Ijtima - a citizen of Kyrgyzstan staying in a mosque outside Islamabad has tested positive for the coronavirus - local officials said that mosque authorities knew he was infected and did nothing to prevent him from meeting others — omar r quraishi (@omar_quraishi) March 22, 2020

В Республиканском штабе по предотвращению распространения коронавируса в Кыргызстане сообщили, что уточняют информацию о заразившемся. Пока подтверждения не получено.

Отметим, что в Россиии, Казахстане и Таджикистане религиозное движение «Таблиги Джамаат» признано экстремистским и его деятельность запрещена.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.