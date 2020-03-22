Коронавирус в Кыргызстане. Больше 6,5 тысячи милиционеров обеспечивают порядок

Министерство внутренних дел перешло на режим повышенной боевой готовности. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, весь личный состав МВД работает круглосуточно.

«Милиция выполняет задачи по охране общественного порядка. Кроме того, мы патрулируем территорию, а также работаем на санитарно-карантинных постах. Общественную и дорожную безопасность сохраняют более 6,5 тысячи человек. Все милиционеры прошли инструктаж», — сказал Алмаз Орозалиев.

Он добавил, что волонтеры, желающие помочь милиционерам, могут обратиться в ближайший ОВД или областной штаб по предупреждению кронавируса.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.