17:03
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Больше 6,5 тысячи милиционеров обеспечивают порядок

Министерство внутренних дел перешло на режим повышенной боевой готовности. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, весь личный состав МВД работает круглосуточно.

«Милиция выполняет задачи по охране общественного порядка. Кроме того, мы патрулируем территорию, а также работаем на санитарно-карантинных постах. Общественную и дорожную безопасность сохраняют более 6,5 тысячи человек. Все милиционеры прошли инструктаж», — сказал Алмаз Орозалиев.

Он добавил, что волонтеры, желающие помочь милиционерам, могут обратиться в ближайший ОВД или областной штаб по предупреждению кронавируса.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147521/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуацию из-за коронавируса
Милиция Кыргызстана регистрирует публикации фейков и спекуляции о коронавирусе
Средства индивидуальной защиты Минздрав в первую очередь направляет на юг
ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке курсируют автобусы
Содержащиеся на карантине в «Манасе» требуют выселить паломников за нарушения
В обсервации у кыргызстанца выявили коронавирус. Соседа не изолировали
Социальные выплаты из-за чрезвычайной ситуации в Кыргызстане не прекратят
Прибывающих в Кыргызстан вновь решено помещать на карантин в обсервации
Коронавирус в Кыргызстане. Госслужащих обеспечат транспортом до работы
ЧС в Кыргызстане. На въезде в Бишкек блокпостов нет, граждан не проверяют
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
22 марта, воскресенье
16:49
Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуацию из-за коронавируса Правительство просит не паниковать и не нагнетать ситуа...
16:42
Милиция Кыргызстана регистрирует публикации фейков и спекуляции о коронавирусе
16:34
Средства индивидуальной защиты Минздрав в первую очередь направляет на юг
16:31
Коронавирус в Кыргызстане. Больше 6,5 тысячи милиционеров обеспечивают порядок
16:12
ЧС в Кыргызстане. В Бишкеке курсируют автобусы