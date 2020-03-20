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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще три торговых центра Бишкека закрылись на карантин из-за коронавируса

Большинство торговых центров в Бишкеке закрываются на карантин из-за коронавируса. Работают только супермаркеты, филиалы банков и аптеки при ТЦ.

Закрылись оба торгово-развлекательных центра «Дордой Плаза». Об этом 24.kg сообщила маркетолог ТЦ Батма Казакбаева. По ее словам, руководство приняло такое решение в целях профилактики, так как ежедневно «Дордой Плаза 2» продолжают посещать до 8 тысяч человек.

«Почти 500 человек останутся без работы, это не считая самих сотрудников центра — администрацию, клининг, службу безопасности. Почти для многих работа здесь — основной источник дохода, и многие коллеги, у которых семья и дети, тяжело переживают данную ситуацию», — добавила Батма Казакбаева.

Отмечается, что изначально карантин планировался на три недели, сейчас администрация не может назвать дату открытия центра.

Закрылся также торговый центр «Азия Молл». В ТЦ продолжает работать только −1-й этаж: гипермаркет «Фрунзе», банки и аптека. «Ценовая политика будет адекватна. Мы не допустим спекуляций», — заверили в администрации ТЦ.

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Дорогие друзья! ⠀ В это непростое время нашим главным приоритетом остаётся – здоровье и комфорт наших посетителей. В этой связи, нами принято решение об ограничении деятельности ТРЦ «Азия Молл» с 20 марта 2020 года, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. ⠀ Для вас в прежнем режиме будут функционировать -1 этаж: гимермаркет «Фрунзе», аптека и филиалы банков. Ценовая политика будет адекватна. Мы не допустим спекуляций. При этом все товары, одежда, продукция, еда на вынос наших арендаторов будут доступны в удаленном доступе и по онлайн-заказам. У каждого нашего партнера имеются страницы в социальных сетях. Мы будем информировать вас обо всех обновлениях. Просим вас следить за новостями. ⠀ Все мероприятия, розыгрыши также переносятся до момента запуска ТРЦ в полном режиме. Приносим свои извинения за неудобства и с нетерпением ждём встречи с вами! Безопасность и здоровье наших граждан превыше всего!!! ⠀ С уважением и заботой, команда Asia Mall

Публикация от АЗИЯ МОЛЛ – ПЕРВЫЙ МОЛЛ СТРАНЫ (@asiamall.kg)

Сегодня закрылся также ТЦ «Ред Центр». 

Ранее, напомним, на карантин закрылся ЦУМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147313/
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