Еще три торговых центра Бишкека закрылись на карантин из-за коронавируса

Большинство торговых центров в Бишкеке закрываются на карантин из-за коронавируса. Работают только супермаркеты, филиалы банков и аптеки при ТЦ.

Закрылись оба торгово-развлекательных центра «Дордой Плаза». Об этом 24.kg сообщила маркетолог ТЦ Батма Казакбаева. По ее словам, руководство приняло такое решение в целях профилактики, так как ежедневно «Дордой Плаза 2» продолжают посещать до 8 тысяч человек.

«Почти 500 человек останутся без работы, это не считая самих сотрудников центра — администрацию, клининг, службу безопасности. Почти для многих работа здесь — основной источник дохода, и многие коллеги, у которых семья и дети, тяжело переживают данную ситуацию», — добавила Батма Казакбаева.

Отмечается, что изначально карантин планировался на три недели, сейчас администрация не может назвать дату открытия центра.

Закрылся также торговый центр «Азия Молл». В ТЦ продолжает работать только −1-й этаж: гипермаркет «Фрунзе», банки и аптека. «Ценовая политика будет адекватна. Мы не допустим спекуляций», — заверили в администрации ТЦ.

Сегодня закрылся также ТЦ «Ред Центр».

Ранее, напомним, на карантин закрылся ЦУМ.