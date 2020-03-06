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Общество

В ДУМК решили рассказывать о коронавирусе на пятничных намазах

Духовное управление мусульман Кыргызстана поручило имамам во время пятничных намазов проводить беседы для предупреждения коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

«Имамы будут предоставлять информацию о коронавирусе и о том, какие меры надо принимать, чтобы не заразиться», — рассказали в ДУМК.

Ранее муфтият заявил, что не может запретить верующим собираться на пятничный намаз, несмотря на просьбу Минздрава ограничить число людей в мечетях и решение правительтва об отмене массовых мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145712/
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