Казахстан ограничил въезд кыргызстанцев по внутренним паспортам. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

По его словам, официальная нота от казахской стороны поступила в МИД КР накануне вечером.

«Казахская сторона приняла решение с 8 марта временно приостановить пропуск через границу кыргызстанцев по ID-карте и свидетельству о рождении со справкой-вкладышем о гражданстве», — сказал Нурлан Абдрахманов.

Он добавил, что решение приняло правительство РК до стабилизации ситуации с коронавирусом в мире, оно носит временный характер.

Напомним, что Кыргызстан ввел с 1 марта 2020 года временный запрет на пересечение государственной границы по ID-карте.