Кыргызстанца с лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Повторный анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess дал отрицательный результат. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, на заседании представители МИД сообщили, что кыргызстанца выписали из больницы, сейчас он находится в Токио.

Ранее заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов сообщил на пресс-конференции, что анализ, взятый у кыргызстанца 26 февраля, оказался положительным.