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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Кыргызстанца с лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Повторный анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess дал отрицательный результат. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства. 

По ее данным, на заседании представители МИД сообщили, что кыргызстанца выписали из больницы, сейчас он находится в Токио.

Ранее заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов сообщил на пресс-конференции, что анализ, взятый у кыргызстанца 26 февраля, оказался положительным
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145241/
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