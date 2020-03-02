Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Звучит требование отставки правительства

В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова.

По оценке организаторов, около 2 тысяч человек собрались на площади Ала-Тоо.

Выступая перед участниками акции, экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев раскритиковал работу кабмина.

«Садыра Жапарова я тоже защищал. Недавно прошла конференция, где обсуждалась социально-политическая ситуация в стране. Правительство тянет нас назад. Если бы наш кабмин работал на нас, на народ, тогда решились бы проблемы границ, не стали бы разрабатывать Солтон-Сары, не подняли бы вопрос строительства логистического центра в Ат-Баши, а Садыра Жапарова, который выступал в интересах государства, требовал заключения выгодного контракта с «Кумтором», выпустили бы. Мы просим конституционной реформы. Мы требуем отставки правительства», — сказал он.