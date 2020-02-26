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Общество
Сюжет: Дело таможенников

Дело таможенников. В суд не явился один из свидетелей — болеет

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

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В ходе заседания суд должен был допросить Мухаммеда Ниязова. Однако его адвокат Султан Баратов заявил, что тот не может явиться в суд, поскольку болеет.

«Мой подзащитный сначала находился в командировке, а сейчас болеет. Справка прилагается, прошу огласить показания, данные им в ходе следствия. Мухаммед Ниязов подтверждает их, никаких дополнений не имеет», — сказал он.

Адвокат одного из подсудимых Кайрат Загибаев сообщил, что показания свидетеля по новому уголовному законодательству не позволяется зачитывать в суде.

«Показания свидетеля не депонированы. Просто он не хочет сам приходить в суд», — отметил он.

В итоге судья Болотбек Абдуллаев удовлетворил просьбу защитника свидетеля. Он объяснил это тем, что Мухаммеда Ниязова допросили до вступления в силу нового Уголовного кодекса.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая работники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других сотрудников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.

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Следом был задержан заместитель председателя Государственной таможенной службы Замирбек Ниязалиев. По делу также проходит бывший начальник управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.

В ГСБЭП заявляли, что преступные деяния таможенников обошлись государству в 166 миллионов сомов.

В числе обвиняемых Адамкул Жунусов, Нурбек Айбашев, Абдывахат Сулайманов, Замирбек Ниязалиев, Болот Бирназаров, Азамат Сулайманов, Эмиль Кадинов, Тилек Курманов, Кубанычбек Абдрахманов, Бактыбек Аманов, Семетей Кайыпов, Оролбек Бакыбеков, Гульзат Шералиева, Маршалбек Бейшеев, Марта Байзакова. Им инкриминируются коррупция и халатность.

Ранее, напомним, Адамкула Жунусова объявили в межгосударственный розыск. В декабре 2018-го в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) его задержали и в сопровождении сотрудников ГСБЭП доставили в Кыргызстан.

Экс-глава Государственной таможенной службы частично погасил ущерб государству. Об этом сообщил его адвокат Бакыт Осмоналиев. Адамкулу Жунусову решением суда изменена мера пресечения. Он отпущен под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144806/
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