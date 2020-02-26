В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по обвинению в коррупции, халатности и злоупотреблении служебным положением 15 сотрудников Государственной таможенной службы. На скамье подсудимых также бывший глава ГТС Адамкул Жунусов.

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В ходе заседания суд должен был допросить Мухаммеда Ниязова. Однако его адвокат Султан Баратов заявил, что тот не может явиться в суд, поскольку болеет.

«Мой подзащитный сначала находился в командировке, а сейчас болеет. Справка прилагается, прошу огласить показания, данные им в ходе следствия. Мухаммед Ниязов подтверждает их, никаких дополнений не имеет», — сказал он.

Адвокат одного из подсудимых Кайрат Загибаев сообщил, что показания свидетеля по новому уголовному законодательству не позволяется зачитывать в суде.

«Показания свидетеля не депонированы. Просто он не хочет сам приходить в суд», — отметил он.

В итоге судья Болотбек Абдуллаев удовлетворил просьбу защитника свидетеля. Он объяснил это тем, что Мухаммеда Ниязова допросили до вступления в силу нового Уголовного кодекса.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая работники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других сотрудников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.