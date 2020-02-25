Суд по Историческому музею. С концепцией были не согласны пенсионеры-коммунисты

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в городе Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Дал показания историк и ученый, член комиссии по развитию исторической науки при президенте Кыргызстана Тынчтыкбек Чоротегин. Он отметил, что не согласны с концепцией нового Исторического музея были пенсионеры, которые ничего не понимают в исторических открытиях.

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«Кто был не согласен? Если это пенсионеры-коммунисты, которые до сих пор ждут пришествия Иосифа Сталина, то может быть они и правы. Наша концепция — обобщает все достижения в области археологии и других наук, мы связываем ее с историей кыргызов, учитывая все известные истории факты», — сказал Тынчтыкбек Чоротегин.

Историк добавил, что заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева говорила все открыто и по факту, если она была не права в каких-либо вопросах, то всегда выслушивала предложения.

«К тому же я думаю, что в музее нужно поменять всех работников — нанять новых. Многие уже профнепригодны, не владеют информацией о многих исторических открытиях», — отметил ученый.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.