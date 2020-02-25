17:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. С концепцией были не согласны пенсионеры-коммунисты

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в городе Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Дал показания историк и ученый, член комиссии по развитию исторической науки при президенте Кыргызстана Тынчтыкбек Чоротегин. Он отметил, что не согласны с концепцией нового Исторического музея были пенсионеры, которые ничего не понимают в исторических открытиях.

Читайте по теме
Суд по Историческому музею. Заирбек Эргешов об ошибках в экспонатах

«Кто был не согласен? Если это пенсионеры-коммунисты, которые до сих пор ждут пришествия Иосифа Сталина, то может быть они и правы. Наша концепция — обобщает все достижения в области археологии и других наук, мы связываем ее с историей кыргызов, учитывая все известные истории факты», — сказал Тынчтыкбек Чоротегин.

Историк добавил, что заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева говорила все открыто и по факту, если она была не права в каких-либо вопросах, то всегда выслушивала предложения.

«К тому же я думаю, что в музее нужно поменять всех работников — нанять новых. Многие уже профнепригодны, не владеют информацией о многих исторических открытиях», — отметил ученый.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144701/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по Историческому музею. Заирбек Эргешов об ошибках в экспонатах
Суд по Историческому музею. Допросили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову
Суд по Историческому музею. Адвокат просит допросить новых свидетелей
Суд по Историческому музею. Свидетель: Сапар Исаков не оказывал давления
Суд по Историческому музею. Подозреваемых допрашивают в качестве свидетелей
Суд по Историческому музею. Свидетель грозит иском директору ОсОО «СМУ-3»
Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков
Суд по Историческому музею. Показания свидетелей расходятся
Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у&nbsp;здания ГКНБ. Чего они хотят Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Чего они хотят
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
25 февраля, вторник
16:53
Энергетический сектор может оказаться в кризисной ситуации из-за долгов Энергетический сектор может оказаться в кризисной ситуа...
16:36
Суд по Историческому музею. С концепцией были не согласны пенсионеры-коммунисты
16:31
Введение параллельного проектирования лоббирует депутат, имеющий стройкомпанию
16:21
Таэквондисты из города Ош выиграли 12 медалей в Алматы
16:20
Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE