Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в сфере туризма

Госслужба миграции Кыргызстана подписала соглашение о трудоустройстве с консалтинговой компанией Relationship CO., Ltd (Япония). Об этом 24.kg сообщил заместитель директора информационно-консультационного центра ГСМ Алмаз Алыбаев.

По его словам, правительство Японии объявило об открытии 300 тысяч квот для иностранной рабочей силы.

«В Японии есть нужда в рабочих. Мы подписали соглашение с консалтинговой компанией, которая занимается привлечением сотрудников из-за рубежа. Они будут трудоустраивать наших соотечественников в сферу туризма. Есть пока вопросы по получению визы, но эти и другие вопросы мы решим в скором времени», — сообщил Алмаз Алыбаев.

Он отметил, что до этого на работу в Японию направляла только одна частная компания.