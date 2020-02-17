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Общество

Школы в Бишкеке до сих пор отапливаются углем. Их переведут на газ

В четырех столичных школах, которые до сих пор отапливаются углем, построят газовые котельные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новые котельные появятся в школах № 19, 40, 41, 49. Управление капитального строительства уже объявило конкурс на проектирование объектов в двух учебных заведениях.

Постепенно все общеобразовательные учреждения столицы будут переведены на газовое отопление. Предполагается, что будущие котельные будут также иметь резервный вид топлива.

В муниципалитете отметили, что переход на газовую систему отопления соцобъектов — один из пунктов комплексного плана по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. Сейчас в городе эксплуатируются 66 котельных, 22 из них работают на твердом топливе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143795/
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