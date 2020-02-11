Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов

МИД Кыргызстана планирует продолжить эвакуацию наших граждан из КНР в связи с распространением коронавируса. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что связь поддерживается постоянно только с 350 студентами, находящимися в Китае. Всего на обучении там находится более шести тысяч кыргызстанцев.

«Сейчас обсуждаются меры, как вывозить студентов из КНР», — отметили в МИД, не уточнив, как именно собираются эвакуировать соотечественников.

Отметим, ранее в Минздраве подчеркивали: все прибывшие из Китая кыргызстанцы будут помещены в карантин. Пока случаев заражения коронавирусом медики не зафиксировали.

Между тем число инфицированных в самом Китае растет — зарегистрировано 43 тысячи 106 фактов.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.