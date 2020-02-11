12:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов

МИД Кыргызстана планирует продолжить эвакуацию наших граждан из КНР в связи с распространением коронавируса. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что связь поддерживается постоянно только с 350 студентами, находящимися в Китае. Всего на обучении там находится более шести тысяч кыргызстанцев.

«Сейчас обсуждаются меры, как вывозить студентов из КНР», — отметили в МИД, не уточнив, как именно собираются эвакуировать соотечественников.

Отметим, ранее в Минздраве подчеркивали: все прибывшие из Китая кыргызстанцы будут помещены в карантин. Пока случаев заражения коронавирусом медики не зафиксировали. 

Между тем число инфицированных в самом Китае растет — зарегистрировано 43 тысячи 106 фактов.  

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143241/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Число случаев заражения коронавирусом превысило 43 тысячи человек
Очередная вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае
На борьбу с коронавирусом деньги есть, а для больных гепатитом — нет
Новый вирус в Китае. Кыргызстанцев просят быть на связи с дипломатами
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в три раза больше умерших
Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP)
Тест-систем диагностики коронавируса не хватает. Минздрав опровергает
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек
Запретить вывоз лекарств и медсредств из Кыргызстана предложило правительство
Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека
Популярные новости
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
11:57
Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстан...
11:56
Убийство Саймаити. Расхождение в товарообороте КР и КНР обсуждает комиссия
11:38
На трассе Бишкек — Ош ограничили движение грузовиков из-за снегопада
11:37
ЦИК отмечает массовую регистрацию граждан в городах, где пройдут выборы
11:25
Оцифровать фото времен Великой Отечественной войны помогут кыргызстанцам