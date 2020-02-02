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Общество

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек

От нового коронавируса в Китае умерло 304 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Государственное телевидение КНР подтверждает данные.

За сутки скончались еще 45 человек, все они из провинции Хубэй — эпицентра вспышки нового вируса. Кроме того, за минувшие сутки были выявлены 2 тысячи 590 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по последним данным, составляет 14 тысяч 380 человек.

Распространение вируса привело к массовой эвакуации иностранных граждан из Китая. Уже около двух десятков стран зарегистрировали у себя случаи заражения новым вирусом. В основном это люди, которые недавно посещали центральную провинцию Хубэй.

Вчера правительство Кыргызстана приняло решение временно закрыть границу с КНР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142357/
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