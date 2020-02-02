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Общество

Запретные и священные месяцы в исламе. Когда они наступят в 2020 году

Лунный календарь в исламе состоит из 12 месяцев, но в отличие от привычных они не имеют четких границ — начало постоянно передвигается на 10-11 дней, а длятся они 29-30 дней.

Три месяца (раджаб, шаабан и рамадан) считаются священными, а четыре запретными (раджаб, зуль-каада, зуль-хиджа и аль-мухаррам).

1
Мухаррам

Это первый месяц нового года по лунному календарю. В 2020-м наступит в авгуcте-сентябре. В мухаррам запрещается вести военные действия и походы. С арабского языка переводится как «запретный». Считается, что в мухаррам надо быть осторожным и не совершать грехов, так как наказание за них многократно.

Мусульмане с нетерпением ждут десятый день месяца — «Ашуру». В «Ашуре» шииты держат пост в знак траура, а сунниты выражают благодарность.

2
Сафар

Второй месяц лунного календаря, с арабского переводится как «желтый». Согласно открытым источникам, в древности с сафаром было связаны множество предрассудков, считалось, что в эти дни бывает много бед и несчастий. Несмотря на усилие богословов не допускать суеверия, некоторые верующие до сих пор стараются в этот месяц не начинать новых дел и не совершать никях (свадебный обряд).

3
Раби аль-авваль

С арабского означает «начало весны», но в прошлом году он выпал на конец осени. В этот месяц мусульманский мир отмечает праздник Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда.

4
Раби ус-сани

«Вторая весна», означающая завершение сезона, но особых традиций и требований к этому месяцу нет.

В 2019 году в раби ус-санимы завершили осень и начали зиму.

5
Джумада аль-уля

Означает начало зимы. В этом году он выпал на середину сезона — на декабрь — январь.

Месяц ничем не знаменателен.

6
Джумада-аль-ахира

Сейчас идет именно он. В древности был самым засушливым месяцем года. В джумада-аль-ахира родилась любимая дочь пророка — Фатима. Кроме этого, ангел Джабраил впервые явился пророку. Месяц начался 25 января.

7
Раджаб

В истории ислама в этот месяц воздерживались от походов и военных действий. Советовалось обращать больше внимания на свое поколение и воспитание детей. С арабского переводиться как «бояться».

Раджаб относится к запретным месяцам, в то же время считается одним из трех священных.

В некоторых исламских источниках раджаб называют месяцем посева, а шаабан — полива, рамадан — сбора урожая. Поэтому в первый день месяца полагается пост — это подготовка к рамадану. Кстати, однодневный пост равен искуплению грехов за три года.

Раджаб в 2020 году начнется в конце февраля.

8
Шаабан

Один из священных месяцев, который тоже посвящен пророку Мухаммеду по его же желанию. «Превосходство месяца Шаабан над другими месяцами, как мое превосходство над остальными пророками», — говорил пророк Мухаммед.

Шаабан еще отличается ночью Бараат, в которую прощаются грехи и исполняются желания. Месяц продлится с 26 марта по 24 апреля.

9
Рамадан

Начнется приблизительно 25 апреля. С арабского означает «быть раскаленным».

Как известно, исламский мир ждет наступления месяца (начало великого поста), который считается священным. В эти дни мусульмане воздерживаются от грехов и 30 дней от рассвета до заката держат пост. В рамадан необходимо делать больше добрых дел и заниматься благотворительностью.

10
Шавваль

Начинается с очень важного праздника мусульман — Орозо айта. Значит, примерно 25-26 мая будет праздничный день.

В этом месяце пост длится шесть дней, но подобен посту в три месяца.

В древности шавваль считался временем кочевий, то есть арабы отправлялись в другие места.

Закончится месяц примерно во второй половине июня.

11
Зуль-када

С арабского переводится как «сидеть, находиться на месте». В этом месяце арабские племена прекращали кочевать, отказывались от военных походов, даже от охоты на животных, так как наказание за грехи в эти дни многократно.

Советуется сидеть дома, быть со своими родными.

Начинается в июне, продлится примерно до июля.

12
Зуль-хиджа

Продлится с 9 июля по 20 августа. Как известно, это время начала паломничества в Мекку. Особенно ценятся первые 10 дней зуль-хиджи. На девятый день отмечается Арафа, желательно соблюдать пост, а на десятый — исламский мир празднует Курман айт.

В этот день высоко награждаемым деянием является совершение жертвоприношения — курбан, которое раздают родственникам и нуждающимся, собираются с близкими, чтобы поделиться радостью священного праздника, посещают могилы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142334/
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