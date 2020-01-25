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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь

Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, что в инфекционную больницу привезли больного, зараженного коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В ведомстве еще раз напомнили, что на сегодня на территории республики не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Для оперативного отслеживания ситуации с новым типом болезни создан штаб. Но при этом Минздрав просит кыргызстанцев не распространять недостоверную информацию.

Кроме того, в министерстве рассказали и о рекомендуемых мерах профилактики заражения вирусом:

— часто мыть руки с мылом или средством на основе спирта;

— при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или бумажной салфеткой;

— избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа;

— подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;

— избегать контактов с животными и птицами в дикой природе;

— если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, обращаться за медицинской помощью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141592/
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