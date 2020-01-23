Коронавирус в Китае. Существует риск завоза инфекции в Кыргызстан

В связи с большим потоком туристов и мигрантов между КНР и Кыргызстаном существует риск завоза коронавирусной инфекции в страну. Об этом сообщила пресс-служба санэпиднадзора Бишкека.

Для своевременного реагирования на новый тип коронавируса врачи-эпидемиологи и вирусологическая лаборатория переведены в режим повышенной готовности и работают в тесном взаимодействии с республиканскими организациями и ВОЗ.

«В случае поездки в другие страны необходимо заранее проконсультироваться с врачом о возможных рисках и получить рекомендации», — отмечают в санэпиднадзоре.

Медики рекомендуют меры профилактики этой опасной болезни, которая распространяется по всему миру, унося человеческие жизни:

соблюдать личную гигиену, использовать средства индивидуальной защиты, делать влажную уборку и проветривать помещение;

воздержаться от посещения мест большого скопления людей;

увеличить настороженность за безопасностью питания — стараться не употреблять в пищу мясные полуфабрикаты, не подвергшиеся достаточной термической обработке, немытые овощи и фрукты, не пить воду из непроверенных источников, а также напитки, приготовленные на основе нестерилизованной воды;

быть внимательным при контакте с животными;

вести здоровый образ жизни, закаливание, физическую нагрузку и сбалансированное питание.

В случае возникновения симптомов простудных заболеваний врачи призывают обратиться за медицинской помощью и воздержаться от самолечения.

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Коронавирусная инфекция — острое вирусное заболевание респираторного тракта, которое проявляется множеством симптомов — от воспаления слизистых оболочек дыхательного тракта до тяжелого острого респираторного синдрома, протекающего в форме атипичной пневмонии с высокой летальностью. Инкубационный период при заражении коронавирусной инфекцией — от двух до семи дней (максимум 10).

Основная опасность заключается в схожести симптомов с вирусом гриппа и респираторными заболеваниями. Также схожи и пути передачи — воздушно-капельный и контактно-бытовой.

На данный момент число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения.