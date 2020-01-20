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Общество

В Джалал-Абаде судья, попавшая в ДТП, требует отменить протокол УОБДД

В Джалал-Абаде судья, совершившая ДТП в нетрезвом состоянии, обжалует протокол, составленный сотрудниками УОБДД. Об этом 24.kg сообщили в региональном суде.

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Уточняется, что Эльмира Сулайманова является судьей Джалал-Абадского горсуда. 30 декабря она, будучи пьяной, на своей машине врезалась в другое авто. При этом при себе у нее не было водительского удостоверения и техпаспорта на машину. 

Приехавшим на место сотрудникам УОБДД женщина заявила, что документы остались у нее в сумочке дома. И предложила милиционерам поехать к ней.

Сообщается, что судья подала жалобу в Джалал-Абадский горсуд. Она требует отменить протокол, составленный УОБДД. Действия самих правоохранителей не оспариваются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140978/
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