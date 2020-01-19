Девушки в IT. Чолпон Пиримбаева о работе, стереотипах и зарплате программиста

IT — одна из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер. По данным Парка высоких технологий (ПВТ) в Кыргызстане, за три квартала 2019-го доход резидентов составил почти 700 миллионов сомов. В структуре ПВТ около 80 организаций.

Кыргызстанские менеджеры в IT-сфере говорят о кадровом кризисе, число выпускников технических университетов не покрывает спрос компаний. Одной из отличительных черт сферы является то, что в стране программистами в подавляющем большинстве являются мужчины. Только в последние годы девушки стали проявлять интерес к этой профессии.

PHP-разработчик Чолпон Пиримбаева со школьных лет участвовала в олимпиадах по информатике и занимала призовые места. В дальнейшем это стало трамплином, чтобы стать программистом.

В интервью 24.kg она рассказала о стереотипах в профессии, сколько зарабатывает программист и о том, сложно ли написать код.