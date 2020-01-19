13:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Девушки в IT. Чолпон Пиримбаева о работе, стереотипах и зарплате программиста

IT — одна из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер. По данным Парка высоких технологий (ПВТ) в Кыргызстане, за три квартала 2019-го доход резидентов составил почти 700 миллионов сомов. В структуре ПВТ около 80 организаций.

Кыргызстанские менеджеры в IT-сфере говорят о кадровом кризисе, число выпускников технических университетов не покрывает спрос компаний. Одной из отличительных черт сферы является то, что в стране программистами в подавляющем большинстве являются мужчины. Только в последние годы девушки стали проявлять интерес к этой профессии.

PHP-разработчик Чолпон Пиримбаева со школьных лет участвовала в олимпиадах по информатике и занимала призовые места. В дальнейшем это стало трамплином, чтобы стать программистом.

В интервью 24.kg она рассказала о стереотипах в профессии, сколько зарабатывает программист и о том, сложно ли написать код.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140862/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-сотрудник Google помогает русскоязычным программистам устроиться на работу
State-financed organizations spent 559.9 million soms on IT services
State IT Committee proposes to tighten rules for mobile phones registration
Программирование без барьеров. ЛОВЗ обучат писать сайты
В Бишкеке провели гранд-форум BIT-2018
Кыргызстан может сделать «Умный город» сам. База для этого есть
«Умный город» могут реализовать кыргызские IT-компании. Захочет правительство?
25 Deputy Ministers supervising IT sphere to start working in coming days
Сапар Исаков об информационных директорах госорганов и их зарплате
Kyrgyzstan intends to become transit hub for information technology
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Водитель, который требовал с&nbsp;пассажиров по&nbsp;20&nbsp;сомов, прокомментировал инцидент Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
19 января, воскресенье
13:00
Девушки в IT. Чолпон Пиримбаева о работе, стереотипах и зарплате программиста Девушки в IT. Чолпон Пиримбаева о работе, стереотипах и...
11:00
Планирование на год. Семь правил для достижения результатов
10:31
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень в районе Ошского рынка
09:00
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, суббота
21:30
Экстремальный смартфон, способный работать на морозе, выпустили в России
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: без осадков
20:52
Я сбил человека, и мне нужно $200. В Бишкеке задержан телефонный мошенник
20:44
В Бишкеке в результате ДТП погибли три человека
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах