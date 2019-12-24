Приговор 15 лет. Что конфисковано у Албека Ибраимова

В Ленинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу 5 миллионов сомов.

Как сообщили 24.kg в канцелярии суда, имеющиеся денежные средства Албека Ибраимова, а также денежные средства его супруги Айнуры Ибраимовой, находящиеся в «БТА Банке» в сумме 22 тысячи 996 сомов 62 тыйына и 13 тысяч 229 сомов 85 тыйынов соответственно, конфискованы.

Имущество, оформленное на Айнуру Ибраимову, а это 147 земельных участков в Чуйской области, также конфисковано.

Конфискации подлежат также принадлежащие на правах собственности семье бывшего мэра Бишкека:

— автомашина марки «Тойота-Рав4», 2014 года выпуска, госномер В2511AW;

— крестьянское хозяйство «Мурас»;

— три дачи, расположенные в селе Арашан;

— ОсОО «Уздар Трейд»;

— 9,98677 процента доли в уставном капитале ОАО «Евразийский Сберегательный банк» общей номинальной стоимостью 29 миллионов 960 тысяч сомов, держателем реестра которых является ОсОО «Реестр Сервис» и Назира Аширахманова;

— 9,98677 процента доли в уставном капитале ОАО «Евразийский Сберегательный банк» общей номинальной стоимостью 29 миллионов 960 тысяч сомов, держателем реестра которых является ОсОО «Реестр Сервис» и Кубанычбек Карагулов.

По эпизоду пансионата «Солнечный берег» ущерб, который возместил Албек Ибраимов в размере 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов, передан в Фонд по управлению государственным имуществом.

С Албека Ибраимова по эпизоду с закупкой изделий «И239» ОАО ТНК «Дастан» в пользу Фонда по управлению государственным имуществом взыскан 21 миллион 977 тысяч 283 сома.

По эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» с Албека Ибраимова, Кубанычбека Кулматова, Сталбека Омурканова, Кубата Шаршекеева и Сейиткана Алиева солидарно взыскано 94 миллиона 864 тысячи 180 сомов.

Напомним, наказание с лишением свободы по этому уголовному делу получил только Албек Ибраимов. Остальные приговорены к различным штрафам и освобождены в зале суда.