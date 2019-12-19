Центр оцифровки данных. ГРС возьмет на работу людей с ОВЗ

В Кыргызстане откроется центр ГРС для оцифровки данных. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе на пресс-конференции по итогам проделанной работы в 2019 году и о планах на 2020-й.

Для полноценного перевода в электронный формат всех государственных услуг и введения системы межведомственного взаимодействия «Тундук» планируется создать полноценный орган по оцифровке бумажных архивов не только ГРС, но и других министерств и ведомств.

Для создания центра ГРС из республиканского бюджета предусмотрено выделение 29 миллионов 166 тысяч сомов. На эти деньги сделают ремонт выделенного здания и закупят компьютерную технику.

К работе в центре оцифровки данных планируется привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья.