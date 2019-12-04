В ООН в Кыргызстане отреагировали на скандал с феминале

Организация Объединенных Наций призывает Кыргызстан содействовать общественным дебатам без проявления нетерпимости и ненависти по вопросам гендерного равенства и прав женщин. Об этом говорится в сообщении системы ООН в КР.

Отмечается, что ООН в КР принимает к сведению текущую дискуссию по вопросам гендерного равенства в республике, которая совпала со всемирной 16-дневной кампанией, призывающей к ликвидации всех форм гендерного насилия в отношении женщин.

«На этом фоне Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность по поводу вызывающих тревогу случаев нетерпимости, разжигания ненависти и призывов к насилию вокруг бишкекской художественной выставки. Это культурное событие вызвало поляризационные дискуссии, которые, к сожалению, привели к многочисленным словесным оскорблениям и угрозам жизни в отношении художниц, творческих работниц, женщин-активисток и правозащитников», — подчеркивается в сообщении.

Постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело заметил, что общественные дебаты по всем социальным вопросам идут рука об руку с ростом и развитием всех современных государств. «Государства несут первостепенную обязанность обеспечить, чтобы такие дебаты были свободны от разжигания ненависти и насилия в отношении женщин и всех групп общества», — сказал он.

ООН призывает КР соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека и своего национального законодательства по предотвращению и запрету подстрекательств к дискриминации, вражде и насилию.

«В соответствии с этими обязательствами Кыргызская Республика должна активно содействовать созданию условий, в которых женщины и уязвимые группы могут безопасно высказывать свои опасения, свободно участвовать в общественной сфере и использовать свое право на выражение мнения», — говорится в сообщении.