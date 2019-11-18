Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире

В минувшие выходные в Бишкеке был зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом в Twitter написал заместитель главы регионального офиса Департамента международного развития (DFID) Дэвид Риннерт.

«Невероятно, но факт: сегодня вечером #Бишкек может стать самым загрязненным крупным городом в мире согласно @IQAir. Данные US AQI на 9.30 утра по местному времени. Как вы видите, в рейтинге пока Бишкека нет, лидируют Нью-Дели и Лахор», — написал он.

Unbelievable but true: tonight #Bishkek might be the most polluted major city globally, according to @IQAir US AQI data at 930pm local time (and Bishkek is not yet listed in the ranking as you can see), topping Delhi and Lahore... #Kyrgyzstan pic.twitter.com/O5fMTz3xHx — David Rinnert (@DRinnert) November 16, 2019

Как отметила руководитель ОФ MoveGreen Мария Колесникова, в городе установлено несколько датчиков, которые измеряют уровень загрязнения воздуха частицами PM 2.5.

«Датчики установило и посольство США. Их данные доступны в любой точке мира на ресурсе Airnow. Он очень популярен. В эти выходные на общей карте мира, где есть посольства США и установлены станции, Кыргызстан был самой критической точкой. Это говорит о том, что весь мир, к сожалению, знает, что воздух в нашей стране в отопительный сезон загрязнен, эти данные доступны всем. О каком развитии туризма можно говорить в этих условиях. Кто захочет в загрязненный город ехать», — отметила она.

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Кроме того, по ее словам, власти страны должны информировать население о высоком уровне загрязнения и сообщать, какие меры нужно предпринимать.

«Загрязнение воздуха влияет на здоровье населения. Но государство нас не информирует, не говорит, как защищать свое здоровье, почему такая ситуация вообще возникла. Никаких комментариев, информации от госорганов не было», — добавила она.

Она напомнила, что около двух недель назад директор Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев заявил, что в этом отопительном сезоне в Бишкеке смога не будет. Однако датчики зашкаливают.

Мария Колесникова добавила, что в прошлом году были разработаны долгосрочный и краткосрочные планы по улучшению состояния воздуха.

«Три недели назад направили письмо с конкретными вопросами в ГАООСиЛХ, но пока ответ не получили. Какие-то меры были реализованы, но нас интересует, как они повлияли на улучшение качества воздуха», — добавила она.

Напомним, что по нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.