Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева на допрос в ГСБЭП не пойдет

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева, которая проходит как свидетель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств, на допрос в ГСБЭП не пойдет.

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Она вылетела в составе делегации в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Отъезд министра подтверждают в Министерстве финансов. Уточняется, что сегодня она вызвана по повестке на 15.00.

В ГСБЭП ранее отметили, что в рамках досудебного производства следственные органы получили решение суда на выемку документов. Оно было направлено в Министерство финансов. Однако в ведомстве проигнорировали требование и документы своевременно не представили. После чего следствием получено решение суда о производстве обыска, на основании которого по указанию министра финансов представлены необходимые следственным органам документы.

Сообщается также, что обыски в Министерстве финансов и кабинете министра не проводились.